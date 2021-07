Si bien no es costumbre que Candelaria Tinelli haga referencia a sus sentimientos en sus redes sociales, ahora hizo una excepción y habló sobre la salud de su mamá, Soledad Aquino, y cómo está atravesando esta delicada situación. Desde hace varias semanas, la ex mujer de Marcelo Tinelli se encuentra internada en el Sanatorio Trinidad de Palermo bajo un pronóstico reservado.

La joven optó por compartir un mensaje con sus más de cuatro millones de seguidores en Instagram. "¿En qué momento de mi vida me volví así? Así de insegura, así de triste, así de solitaria, de confundida...así de rota", comenzó diciendo.

El desolador posteo de Cande Tinelli por el delicado estado de salud de Soledad Aquino

"Cada persona tiene derecho de crecer segura, confiada y con metas plasmadas, peor yo siento que la vida para mí sólo va de mal en peor. Que salgo de una para ya estar en otra. ¿En qué momento la vida se volvió en mi contra? ¿En qué momento la vida me dio la espalda, dejándome en soledad y con el corazón hecho pedazos? ¿En qué momento de mi niñez comencé a ser así?", continuó.

Y agregó: "Yo sé que ya no soy la misma niñita a la que todos podían herir fácilmente, pero yo siento que me estoy ahogando en la soledad, en la tristeza y en la falta de seguridad. Me estoy preguntando en qué momento dejé de sonreír tan a menudo, en qué momento dejé de ser tan alegre y explosiva. Ojalá pudiera ser menos fría con la gente que amo y empezar a serlo con la gente que se lo merece".

Acto seguido, se sinceró: "Es algo que no lo escribí, pero lo vi y me gustó mucho me siento muy identificada. Algunas cosas sí, otras no pero no se asusten. Hay mucha gente que me está escribiendo preocupada".

"No puedo negar que estoy triste porque tengo a mi mamá internada desde hace tres meses. Es una situación muy difícil, que a uno es como que se le detiene el tiempo y la vida sigue pasando, pero para vos el tiempo se detiene ahí y perdés un poco la risa y las ganas de sociabilizar y todo. Sumado a la pandemia, ¿no? Obviamente que me cuido extremamente, porque lo que menos quiero es contagiarla a mamá de Covid", sumó.

Finalmente, cerró: "También me pone como muy triste todo lo que está pasando en el mundo, lo mal que veo a la gente, el enojo y la angustia que tiene la gente. Todo lo que pasa con los animales, verlos en cautiverio, en el matadero, que nadie haga nada…Es muy desesperante y me parece súper triste el mundo hoy en día".