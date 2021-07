El sincericidio de Jorge Rial al revelar cómo quedó su vínculo con Marcela Tauro

Marcela Tauro fue durante muchos años una de las panelistas más importantes que tuvo Intrusos y una de las más cercanas a Jorge Rial. Sin embargo, esa amistad terminó rompiéndose el año pasado tras una discusión que enfrentó a ambos y la salida de la periodista del histórico ciclo de chimentos.

Fue en mayo de 2020 cuando en el piso de Intrusos hablaban sobre el caso Rubén Mühlberger, el médico de los famosos denunciado por mala praxis y estafa. Tauro dio una picante información al aire, a lo que Rial le preguntó el nombre de la persona que le mandó los mensajes. Ella se negó a revelar su fuente y ahí comenzó una fuerte discusión que derivó en su renuncia.

Tiempo después, Tauro se refirió a su sorpresiva salida del programa: "Yo me merecía otro final en Intrusos, no me gustó irme así. Me pidieron que me quedara, pero quedarme como si nada no era yo. Tampoco podía ir a despedirme porque nos terminamos matando sino".

Ahora el que habló fue Rial, quien hizo referencia sobre cómo quedó su relación con la panelista: "La quiero... Con la Tauro no terminamos mal, terminamos bien. Cómo no la voy a llamar para hacer algo otra vez. ¡Nos conocemos hace 60 años! Ella dice esas cosas desde el cariño, yo la entiendo", contó Jorge en diálogo con la revista Paparazzi.

El conductor se refirió a las declaraciones de Marcela, que opinó que Jorge podría volver a ponerse al frente de Intrusos y con su presencia renovar el programa. Sin embargo, él cerró agradeciéndole por su buena onda pero negó rotundamente un regreso. "Está todo bien, yo ya estoy afuera de la TV. Es más, no sé ni para qué me entrevistan. Soy un hombre de radio, no tengo nada que ver con la TV. Sean felices", sentenció.