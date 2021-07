El nuevo proyecto laboral de Marcela Feudale, lejos de Marcelo Tinelli

En un año muy complicado en el rating para Marcelo Tinelli en ShowMatch (El Trece), el conductor sufrió la baja de su histórica locutora, Marcela Feudale, quien tras 25 años siendo parte del ciclo decidió alejarse del ciclo para emprender un nuevo proyecto laboral.

Recordemos que Feudale expresó en varias oportunidades que prefiere en lo posible trabajar desde su casa, para no tener que salir y de esa manera resguardar del coronvirus lo más posible a su madre.

En diálogo con TN, Marcela habló de su presente fuera del mundo de la locución y los medios. "Me dieron ganas de tejer un suéter así que llamé a una lanera que te llevaba las cosas a domicilio. Resultó ser amigo de Larry (de Clay) y me trajo más cantidad de la que yo necesitaba así que me hice un saco también. Quedaron tan bien que me dieron ganas de seguir tejiendo", señaló sobre su nuevo rumbo laboral.

Finalmente, Marcela Feudale detalló: "Si bien empecé a hacerlo porque me entretenía y me despejaba en medio de tanto lío, lo tomé como algo profesional. Voy a sacar solo dos o tres modelos para poder hacer distintos talles. Y después voy a dedicarme a hacer ruanas, bufandas, pie de cama, almohadones y cosas que no necesitan medidas ni talles y que no son complejos a la hora de vender por Instagram".