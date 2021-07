Inesperada situación con un fan de Julián Weich durante su internación

Este miércoles, trascendio que Julián Weich sigue en terapia intensiva por una insuficiencia respiratoria producto de su cuadro de Covid-19. Por el momento, el conductor se encuentra estabilizado, pero más allá de su salud llamó la atención una inesperada situación con un fan suyo.

Mario Fitz Maurice, médico personal de Weich, este miércoles además de brindar el reporte de salud de su paciente, también contó que tuvo una particular charla con el conductor. “Hablamos sobre un fan de él que se llama Adrián Barrionuevo y que me escribió por Twitter para contarme que había viajado para conocerlo especialmente. Le conté a Julián y se acordaba bien de él. El chico me mandó una foto y tengo millones de mensajes que no le puedo transmitir y que la gente se los podrá transmitir personalmente o llamando telefónicamente a la radio, pero no me quiero adelantar, quiero pensar en que Julián está estable y en que tenemos que pensar en el día a día”, comentó el profesionaal.

Luego, Fitz Maurice agregó: “Ojalá todos le podamos demostrar todo el cariño una vez que salga, pero hoy tenemos que pensar en que está internado y estable, pero internado”.

Recordemos que Julián Weich transitó la primera etapa de la enfermedad en su casa, y luego al notar que el panorama se estaba complicando optó por internarse. Una tomografía puso en evidencia un infiltrado típico de Covid, bilateral y periférico en los dos pulmones, por lo cual se encendió la señal de alerta y el tratamiento fue iniciado en tiempo y forma.