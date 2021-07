Laurita Fernández reveló que Alessandra Rampolla le regaló un juguete: "Es del tamaño..."

Tras la salida de Alessandra Rampolla de El club de las divorciadas, mucho se ha hablado sobre la relación entre ella y la conductora del programa, Laurita Fernández. Hay quienes aseguran que las mujeres no se llevaban bien y sin embargo, ambas han salido a desmentir esto.

La ex conductora del Cantando 2020, dialogó con Intrusos sobre el tema y expresó: "Sabíamos que se dice eso y nos reíamos un montón. Si les digo que nos llevamos bien, no me van a creer. Pero nos llevamos excelente, la pasé bomba, no hubo ningún encontronazo. Además, no puedo llevarme mal con una persona que me hizo el regalo más lindo de mi vida".

Y agregó: "Es alguien a quien voy a querer toda la vida. Muy crack. Es una mujer que sabe qué regalar. Es un regalo que me hace muy feliz". Curioso, el cronista Alejandro Guatti quiso más detalles y le consultó: "¿Es un regalo grande, es chiquito?". Pícara, Fernández le respondió: "Es del tamaño perfecto, ella sabe".

Alessandra Rampolla y Laurita Fernández

"De verdad, teníamos buena relación y muy lindas charlas en el camarín. Sabíamos que ella se iba en julio. ¿Cómo competimos con un cachet australiano? No se puede. Se iba a ir antes, y lo estiró un poco, pero no podía quedarse más", enfatizó frente a la cámara.

Además, se mostró muy conforme con el programa a pesar de los bajos números del rating. "Como en todo formato nuevo, hay una búsqueda. A no desesperar. No se habló de cambio de horario, pero me encantaría porque la novela turca que tenemos enfrente es fuerte".