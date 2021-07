La confesión de Juana Viale al hablar del momento en el que estuvo al borde de usar Tinder

Juana Viale se caracteriza por su sinceridad al hablar sobre temas privados, y este domingo en Almorzando con Mirtha Legrand (El Trece), la actriz hizo una confesión sobre una reciente etapa en su vida en las que estuvo al borde de usar Tinder.

Las apps de citas se han vuelto cada vez más populares, y en tiempos de pandemia fueron la opción de muchas personas para conocer a una posible pareja. De hecho, algunos famosos ya han contado su experiencia en Tinder, resultando la de Alessandra Rampolla la anécdota más llamativa en el universo de esta app.

El domingo, mientras hablaba con Gladys La Bomba Tucumana, Juana Viale sorprendió a todos con su aproximación al mundo de las aplicaciones de citas y reveló su experiencia personal. “Yo no llegué a Tinder porque justo conocí a mi pareja una semanita antes. Estuve a punto”, contó la actriz.

Luego confesó: “Estaba hace siete años soltera, estaba aburrida de todo. Salí con varias personas, pero novia, no. Y dije 'ya está'. Me bajé la aplicación”. Con ese comentario, Juana dejó en claro que desde que se separó de Gonzalo Valenzuela, no volvió a estar en pareja. Finalmente, cuando apareció Agustín Goldenhorn, la actriz volvió a encontrar el amor.