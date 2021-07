Fulminante reacción de Graciela Alfano contra Silvina Escudero por usar un look "anti mufa" durante su encuentro en Los Mammones

El jueves pasado en Los Mammones (América), Graciela Alfano y Silvina Escudero protagonizaron un tenso encuentro. Recordemos que la exvedette había asegurado que Matías Alé y la bailarina se habían burlado de ella. Y ahora trascendió que Escudero usó un look "anti mufa" para su encuentro con Alfano en el programa que conduce Jey Mammon. Al captar este detalle, Graciela reaccionó con furia infernal.

Durante su visita a Los Mammones, el conductor le preguntó a su invitada si está todo bien con su panelista, y Graciela Alfano remarcó: "Sí, yo estoy muy bien. Además, quiero aclarar que yo no tengo nada contra Silvina Escudero. Yo lo que tenía era un tema con mi ex pareja. Simplemente, lo que dije es que cuando estaba en el Bailando me estaba muriendo por dentro y sufría por dentro. Quise contar eso al público y abrir mi corazón. La separación fue un esperpento".

Por su parte, Escudero agregó: "Esto para mí ya caducó. Me acuerdo que una vez con Grace nos vimos en La cocina del show (El Trece) y me pidió disculpas. Me quedó con las palabras que me dijo en ese entonces. Yo la pasé muy mal también y no tenía nada que ver... era un tema de ellos", acotó.

Pero aparentemente no todo fue tan pacífico, porque según contaron este lunes en Intrusos (América), en la noche del encuentro televisivo, Silvina Escudero usó una cinta roja en su mano contra la envidia. Ademása, eligió un pantalón rojo y se pintó los labios del mismo color.

Fiel a su estilo, Graciela Alfano al reparar en el outfit de la panelista de Los Mammones reaccionó con la frase fulminante: “Solo una burra puede creer que una cinta le va a solucionar los problemas. Yo tengo una fórmula mejor: que le crezca el cerebro”.