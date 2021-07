Lali Espósito explicó por qué el jurado de La Voz Argentina rechaza a muchos participantes que cantan bien

La nueva edición de La Voz Argentina (Telefe) avanza a todo suceso, pero también con algunas sonoras polémicas. En esa oportunidad, Lali Espósito tuvo que salir a aclarar los tantos y explicar por qué el jurado del certamen de canto rechaza a muchos participantes que cantan bien.

Recordemos que hace unos días, la performance de un participante mendocino generó polémica cuando ningún integrante del jurado lo eligió, a pesar de que elogiaron efusivamente su performance. Tal situación derivó en que el concursante abandone el escenario, notoriamente indignado con los integrantes del jurado.

En un ida y vuelta con sus seguidores de Twitter, Lali se dispuso a responder inquietudes. La cantante contestó un tuit de Malena Guinzburg que decía: “Si no lo van a elegir, no me pongan la historia del padre porque nos hace mie…”. A lo que Lali contestó: “Y nosotros que no lo sabemos… lo vemos aire todo… TERRIBLE”.

Alguien también le hizo un reclamo a la integrante del jurado de La Voz Argentina sobre los participantes que cantan muy bien, pero que a pesar de los elogios en las devoluciones, no son elegidos para continuar en el certamen. “Lali, ¿por qué le dicen que la rompió y no dan vuelta? Pobre hombre, no hagan eso”, cuestionó una seguidora. Entonces Lali Espósito explicó: “Hay que elegir 24 de cientos que escuchamos!!! Es tan jodido les juro”.