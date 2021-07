Reina Reech confesó qué pasó con una osada propuesta que le hizo Luciano Castro

Reina Reech estuvo como invitada este lunes en Los Mammones (América), y allí reveló qué pasó con una osada propuesta que le hizo Luciano Castro hace unos años.

“¿Te irías de campamento con Luciano Castro? No entiendo esta pregunta”, expresó Jey Mammon en la sección en la que los invitados responden por "sí o no".

“Hice Lalola con Luciano Castro, pero no me iría de campamento”, respondió Reina Reech recordando la telenovela en la que trabajó junto al actor. El anfitrión quiso ahondar en detalles y la invitada agregó: “Por que ya le dije que no en Lalola. ¿Para qué voy a ir al campamento?”.

“Un minuto. ¿A qué le dijiste que no?”, replicó el conductor. “Jey, las palabras sobran”, contestó con complicidad Reech. “¿Es así como entendí?”, redobló Mammon. “Es así como entendiste”, expresó la actriz despejando todo tipo de duda.

“Tuve unos cuantos romances con personas conocidas, yo soy muy canuta. Hasta que algo no es significativo en mi vida no lo cuento”, había contado Reina Reech hace un tiempo en Flor de equipo (Telefe). “Con Amado Boudou estuve a los 17 años, fue un veranete. Lo que te puedo decir es que era un bombón total y fue un fogoso amor de verano que recomiendo”, contó la conductora.