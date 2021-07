La escandalosa opinión de Amalia Granata sobre sus empleadas domésticas

Amalia Granata lanzó polémicas declaraciones sobre el personal doméstico, en medio de una charla con Marcelo Polino en el programa Polino Auténtico, que se emite los sábados por Radio Mitre.

El periodista y embajador de La Voz Argentina afirmó -al referirse a la diputada santafesina - que "las mucamas la abandonan muy rápido". Rápidamente, la ex vedette respondió. "No sé por qué pasa eso, yo soy demasiado tranquila y les doy la mano y me agarran el brazo”, retrucó la legisladora.

Pero el tema no quedó ahí. Granata continuó criticando su experiencia con el personal doméstico. "Lo que pasa es que hay que trabajar... y no todas tienen ganas de trabajar", remarcó, para luego precisar que está buscando alguien.

"Parece que las que me tocan a mí, no tienen ganas de trabajar. Yo necesito alguien que me ayude, salgo a laburar, no es que estoy tirada tomando sol y quiero que me alcancen un trago. ¡Necesito ayuda!”, concluyó la diputada.