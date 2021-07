El incómodo momento de Luciana Salazar al se consultada por su affaire con Facundo Moyano

Hace algunas semanas, Luciana Salazar sorprendió a todos al confesar en sus redes sociales que le había sido infiel a Martín Redrado en varias oportunidades. Las declaraciones abrieron rápidamente el juego mediático a varios periodistas que se animaron a lanzar nombres. Entre ellos, el que más peso tomó fue el de Facundo Moyano.

Lo cierto es que anoche el tema salió a la luz en ShowMatch antes de que la blonda salga a la pista para presentar su performance de Ballroom. Fue Marcelo Tinelli quien hizo un comentario al respecto que provocó que ella negara todo: "Volvió a opinar sobre política en Twitter. Acá me ponen algo de Facundo Moyano. ¿Qué tiene que ver Facundo Moyano? ¿Qué dicen?".

Luego, el conductor se quiso sacar la duda e indagó nuevamente: "¿Qué tiene que ver Moyano?". Visiblemente nerviosa, Luciana comentó: "Ay, no. Basta, Marcelo. No sé".

Fue entonces que Tinelli se acercó a uno de sus productores, quien suele enterarse de todo en los pasillos, y le consultó sobre los rumores. "Durante toda la semana se dijo que la señorita tuvo un romance con Facundo Moyano. Esto mientras estaba de novia con Martín Redrado...", aseguró. "Pero no podemos tirar eso. Es una barbaridad lo que acaba de decir", lo retó Tinelli.

"No me hago cargo de nada que no salga de mi boca. Muy mal, fea la actitud de tirar eso antes de que yo salga a bailar", aseguró la vedette.

De esta forma, la mediática no se hizo cargo de los rumores de infidelidad y concluyó: "No tengo nada para agregar. Nada que aclarar que no haya salido de mi boca. No voy a opinar sobre el tema".