La curiosa teoría de Luis Ventura sobre Susana Giménez

La muerte de Raffaella Carrà, una semana atrás, entristeció a millones de personas en el mundo. La artista italiana supo conquistar el corazón de varias generaciones y, en los últimos días, no hubo quien no la recordara en la televisión con diversos informes. Luis Ventura no fue la excepción y compartió una serie de imágenes en la última emisión de 'Secretos Verdaderos'.

Luego de ver gran parte del material audiovisual, el conductor lanzó una curiosa teoría que llamó la atención de los televidentes. "A partir de estos informes que estamos mostrando, uno empieza a ver, en el desandar de otros espectáculos y programas de televisión, qué hay artistas que, de alguna manera le han tomado perfiles realmente característicos”, comenzó diciendo.

Y sumó: "Por ejemplo, descubro y uno se pregunta si Susana Giménez, con esos gags y ‘pifies’ que genera, de olvidos y equivocaciones, no están tomados originalmente de Raffaella, que ya lo hacía en la televisión europea".

"Una Carrá que se equivocaba permanentemente, y era ella la primera en decir que quería que saliera al aire, no corregía. Entonces es inevitable preguntarse eso del estilo, más allá del formato del programa", disparó picante en la pantalla de América TV.