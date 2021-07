Dalma Maradona rompe el silencio en TV tras la muerte de su papá

Siete meses pasaron del tristísimo día que Diego Maradona partió de este mundo. En todo ese tiempo, tanto Dalma como Gianinna prefirieron llamarse al silencio en los medios y no brindar ninguna entrevista. Las hijas del astro del fútbol solamente utilizaron sus redes sociales para expresarse.

Hoy, por primera vez desde la temprana partida del Diez, la actriz optó por hablar delante de las cámaras y lo hizo en Los ángeles de la mañana, el programa que conduce Ángel de Brito en la pantalla de eltrece. ¿Qué dijo?

"Yo puedo hablar por mí y por Gianinna, nada más. Nosotras no queríamos hacer público todo el conflicto que había con el entorno pero era tal nuestra desesperación de no poder llegar a él por esta 'organización' que lo contamos en las redes", manifestó al aire.

Dalma y Diego

Y continuó: "De todas las conversaciones y chats que se filtraron, me deja tranquila que jamás hubo ni habrá nada mío ni de Gianinna que nos vincule de manera extraña a esa 'organización'. Lo único que hay de esa gente hacia nosotras son put****".

"Siempre se intenta responsabilizarnos. Se dijo que la casa donde estaba papá la había elegido yo y no fue así. Como hija, quería que él estuviera en un lugar lindo y digno pero desde el punto de vista médico, no tengo idea. Sólo pedíamos que hubiera una ambulancia en la puerta por cualquier cosa", manifestó.

"En un momento, estábamos desesperadas y Gianinna propuso llevárselo a su casa. Ahí se armó todo el quilombo, que decían que se pudría todo", señaló.

Sobre cómo supo de la muerte de su papá, expresó: "No voy a contar cómo me enteré, no estoy preparada para contarlo en televisión pero me pone muy mal. No pongo ninguna restricción para dar la nota pero sí pongo freno en donde siento que me hace mal".

El Diez junto a Dalma de niña

Y agregó: "Nadie me va a devolver a mi papá, lo tengo clarísimo, pero pido Justicia como mínimo". Además, remarcó: "Leo las declaraciones y lloro. No puedo creer cómo lo trataban, lo que le hacían... me parece un asco. Quiero que paguen, por cholulos, perejiles, no me importa. Que paguen".