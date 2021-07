Dalma Maradona reveló por qué no saludó a Cristina Fernández de Kirchner en el velatorio de Diego Maradona

Dalma Maradona participó a través de un extenso móvil en el programa Los Ángeles de la Mañana (El Trece), y de esta manera habló por primera vez en televisión de la muerte de Diego Maradona. Entre otras cosas, la hija del Diez aclaró los tantos sobre la razón por la que ella y sus hermanas no saludaron a Cristina Fernández de Kirchner en el velatorio del ídolo del fútbol.

Cristina Fernández de Kirchner junto a Dalma, Gianinna y Jana Maradona.

"Me olvidé de preguntarte algo que fue muy comentado y vos por ahí podés explicar. Es de cuando la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner las fue a saluda a ustedes y lo que se vio y se dijo es que no la quisieron saludar", consultó el conductor Ángel de Brito.

Entonces Dalma explicó: "No. En realidad fue confuso porque primero la saluda mi mamá, y cuando viene a saludarnos a nosotras, ella nos dice: 'No nos abracemos por esto del Covid-19', y dijimos está bien. Ella fue la que dijo que no y dijimos 'no, obvio'. Lo que pasa es que ella estaba de espaldas y entonces se nos ve solo a nosotras, pero nos pareció perfecto".

Recordemos que la vicepresidenta llegó al velatorio de Diego Maradona última hora y saludó afectuosamente a Claudia Villafañe, para luego acercarse a Dalma, Gianinna y Jana Maradona, las hijas del Diez. A diferencia del abrazo que tuvo con la exesposa del jugador, con las jóvenes hubo una notoria distancia.

Cristinaa Fernández de Kirchner en el velatorio de Diego Maradona.

Además, Dalma Maradona se refirió a distintos aspectos del multitudinario adiós y cómo lo vivieron el ritual popular que se realizó en Casa Rosada en medio de la conmoción familiar.