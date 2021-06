Tras los polémicos dichos de Alberto Fernández, Eduardo Feinmann lo destruyó con una frase letal

Este miércoles al mediodía, el presidente Alberto Fernández expresó, intentando parafrasear al poeta Octavio Paz, que “los mexicanos vienen de los indios, los brasileños, de la selva y los argentinos, de los barcos”. Frente a la contoversia desatada por los dichos del mandatario, Eduardo Feinmann lo destruyó con un fulminante descargo en la pantalla de LN+.

“Es una cosa impresionante. Hace quedar muy mal al pueblo argentino con respecto a otros pueblos como el mexicano o el brasileño. ¿Vos te das cuenta? Se ofendieron los mexicanos, se ofendieron los brasileños. No sabés las barbaridades que están diciendo del Presidente de la Argentina los medios brasileños en este momento”, manifestó enojado el conductor.

A pesar de que Fernández pidió disculpas en las redes sociales Feinmann sentenció: “Es una vergüenza nacional. Sentí vergüenza propia y ajena, porque la brutalidad del Presidente fue muy grande. Me imagino que la señora (Victoria) Donda desde el Inadi va a actuar. Me parece que esto que dijo el Presidente está lleno de prejuicios. Llama la atención un profesor universitario así lleno de prejuicios. ¿No sabe que Brasil, entre 1821 y 1932, recibió 5,5 millones de personas que venían de Europa? Alemanes, españoles, italianos, portugueses. Es de un racismo hacia los brasileños y hacia los mexicanos enorme. Enorme. Señora Donda, teléfono”.

Pero la frase más letal del conductor llegó cuando descargó una letal frase contra el presidente: “Alberto Fernández, filósofo racista del siglo XXI”.