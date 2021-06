¿Hay amor entre Martín Bossi y Romina Richi?

En los últimos días, Martín Bossi y Romina Richi tuvieron un acercamiento porque él la ayudó a ponerse en la piel de Fito Páez, su ex pareja, para su performance en La Academia. A partir de eso, muchos salieron a afirmar que entre los dos había algo más que una amistad.

"Habrían pasado la noche juntos. Alguien me dijo que, si paso ahora por la casa de Romina, voy a ver el auto de Martín, y otro me dijo que estuvieron grabando y editando", señaló Juan Etchegoyen en Mitre Live. "Lo que me llama poderosamente la atención es que hayan estado en la madrugada editando. Déjenme dudar", manifestó el conductor.

Al ver todo el revuelo que se generó, fue el humorista quien optó por salir a aclarar los tantos. "No hay nada más noventoso que desmentir un romance", señaló Bossi en diálogo con Primicias Ya. "Ella es mi amiga hace más de 15 años. En 20 años de carrera he fomentado lindas amistades en el medio, no tantas, y con mujeres también. Y no todo lo que pasa entre un hombre y una mujer tiene que ver con el sexo o con la pareja", explicó.

"Yo creo en la amistad entre el hombre y la mujer. Tenemos una relación profunda y hermosa. Somos familia. Amo a sus hijos", aseguró.

Y enfatizó: "Igual agradezco que me vinculen con alguien tan lindo como ella. Romi está teniendo un momento lindo en televisión, el otro día le mostró a todo el país lo talentosa que es. Eso es todo lo que tengo para decir".