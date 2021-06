Escándalo y gritos en la grabación de la final de MasterChef Celebrity

Este jueves en la tarde, tal cual estaba previsto, se hizo la grabación de la final de MasterChef Celebrity (Telefe). Pero aparentemente no reinó la paz en la cita especial ya que según señala el periodista Fernando Piaggo, Andrea Rincón estalló en gritos contra la producción, molesta por la ubicación que le dieron para presenciar el programa.

"Andrea Rincón montó en cólera durante la grabación de la final del programa. No le gustó la ubicación que le dieron, y de bronca tras gritos contra todos se sentó de manera okupa en el lugar de Analía Franchín", aseguró Piaggo.

Minutos más tarde, el periodista agregó la foto captada por integrantes del programa, donde se ve a Rincón sentada tras el tenso episodio.

Recordemos la actriz tiene otro antecedente polémico en las grabaciones del popular reality gastronómico ya que el pasado 12 de mayo, en Hay que Ver (El Nueve), revelaron detalles de la escandalosa salida de la actriz del reality culinario de Telefe cuando fue eliminada. "El momento de la grabación de Masterchef, que decidieron editar, cuando la eliminan a Andrea Rincón, fue un momento bastante incómodo porque ella se puso muy mal. No mal de llorar, sino a los gritos, que cómo puede ser. No sabían cómo frenarla, le dijeron que era un juego, una competencia. No había forma de hacérselo entender", explicó