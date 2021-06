El sorpresivo anuncio de Sebastián Estevanez que impactó a sus seguidores

Sebastián Estevanez anunció la llegada de su cuarto hijo. En medio de la alegría que vive junto a su esposa Ivana Saccani, el actor se refirió a su futuro profesional.

En comunicación con Catalina Dlugi por La Once Diez, Estevanez habló sobre las chances de regresar a la ficción. "No creo que vuelva con una novela. Estoy con proyectos personales, con eso me la rebusco y no tengo que estar yéndome tanto de mi casa. Está bueno poder estar en mi casa. Estuve mucho afuera. No creo que siga mi carrera de actor”.

Además, reveló la felicidad que vive toda la familia con el futuro nacimiento: "Todos estamos muy contentos, felices, no alcanzan las palabras para explicar lo que uno siente. Esperamos para fines de noviembre. Yo prefiero una nena".

"Lo estábamos buscando, los chicos nos empezaron a pedir hace siete, ocho meses. Se empezaron a poner locos que querían un hermanito más. Ivana me dijo ‘me parece que con tres estamos bien’. Después nos tomamos 15 días para pensar y arrancamos”, continuó.

Recordemos que el pasado 16 de junio, el actor confirmó en sus redes sociales la llegada de su cuarto hijo. "Más felices no podemos estar! Se agranda la familiaaa! Besoos!", escribió, etiquetando a su mujer junto a varios corazones.