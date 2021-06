La respuesta del padre de Britney Spears a las graves acusaciones de la cantante

Este miércoles, se vivió un tenso episodio cuando Britney Spears prestó testimonio ante la Justicia, lanzó un desesperado pedido y disparó contra su padre, Jamie Spears. La cantante está desde hace 13 años bajo la tutela de su progenitor y aseguró que no puede decidir sobre su vida privada en asuntos como la posibilidad de casarse.

Entre otras cosas, Britney contó que le prohíben retirarse un DIU para evitar que tenga hijos. En su declaración, la artista llegó a comparar su vida con la de una víctima de tráfico sexual.

Jamie Spears y su hija Britney.

La fortuna de la estrella asciende a más de 60 millones de dólares, pero ella no tiene acceso a sus bienes. “Las personas que me hicieron esto no deberían poder escapar y alejarse fácilmente. Solo quiero que me devuelvan mi vida”, pidió ante el tribunal.

“Todo lo que quiero es ser dueña de mi dinero. Y que esto termine, que mi novio pueda llevarme en su auto. Y honestamente, quiero poder demandar a mi familia. Realmente creo que esta tutela es abusiva”, expresó categórica la cantante.

En tanto que su padre respondió a las graves acusaciones enfatizando que “lamenta ver a su hija sufrir y con tanto dolor”. La tutela que ejerce Jamie sobre Britney Spears generalmente se utiliza para las personas mayores o con graves problemas mentales.