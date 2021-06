A horas de la final: todo lo que hay que saber sobre el desenlace de MasterChef Celebrity

Este miércoles en la noche, se presentará la primera instancia de la gran final de la segunda temporada de MasterChef Celebrity (Telefe). Georgina Barbarossa y Gastón Dalmau son los finalistas del popular reality de gastronomía que encendió a fuego el rating en cada una de sus emisiones.

En una inteligente jugada, Telefe decidió desdoblar el momento más esperado del certamen en dos jornadas denominadas “Las finales”: la primera saldrá al aire este miércoles a las 22.30, y la segunda el jueves a las 22, previo al estreno de La voz Argentina.

Según anticipó Pablo Mascareño en LA NACION, Claudia Villafañe y Analía Franchín, ganadora y subcampeona de la edición anterior respectivamente, estarán presentes en esta instancia y asesorarán durante un minuto a cada uno de los finalistas.

En el desafío final, Barbarossa y Dalmau deberán elaborar un menú de tres pasos: entrada, plato principal y postre, ante la mirada del jurado integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

Además, trascendió que los finalistas estarán acompañados por algunos de sus seres queridos. Recordemos que Barbarossa perdió a su madre el año pasado y Dalmau vive junto a su pareja en Los Ángeles. Habrá testimonios grabados y la producción del programa apunta directo al suspenso y la emoción.

Como plus, varios participantes de esta edición también estarán presentes. Quienes seguramente no serán de la partida son Flavia Palmiero y Mariano Dalla Libera que se encuentran Miami, mientras que Alex Caniggia no terminó con buena relación con el exitoso ciclo del que fue eliminado.