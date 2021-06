Descubren quién sería el novio español de Gastón Dalmau

Luego de pasar diez años fuera de la Argentina, Gastón Dalmau regresó al país para ser parte de la segunda temporada de MasteChef Celebrity, programa en el que disputará la gran final el próximo jueves contra Georgina Barbarossa.

Ahora, y tras ser elegido como finalista del certamen culinario de Telefe, Santiago del Moro le preguntara quién estaría presente para darle apoyo en la final del reality. "¿Quién va a venir a verte? ¿Viene tu familia?", le consultó el conductor del reality.

Dalmau contó que su familia no podría asistir porque vive en Coronel Suárez y que su pareja vive en Los Ángeles. "¿A quién extrañás más? ¿A tus hermanos, a tu mamá, a tu papá?", le consultaron. "A todos. Eso de poder comer un asado en familia, los fines de semana. No, no es fácil", reconoció el actor.

"¿Y quién te ayudó a llegar hasta acá?", volvió a indagar del Moro. "Familia, amigos, amores, gente que me quiere", respondió sin dar mayor detalle de su pareja. "Igual, tus amores están lejos…", sumó el conductor intentando sacarle algo de data. "Mi amor está lejos, y mi perro también. Tengo un perro en Los Ángeles, Roger. Te mando un beso", respondió Gastón.

Luego de las repercusiones por las declaraciones de Gastón, quien siempre se mostró discreto a la hora de hablar sobre su intimidad, la cuenta de Instagram @Chusmetando1 fue en busca de mayores detalles sobre la pareja del joven actor. Indagando en distintas publicaciones en redes sociales fue descubriendo varias pistas.