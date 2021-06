Falleció una actriz que acompañó a Ben Affleck en uno de sus más grandes éxitos

Lisa Banes falleció tras sufrir un accidente de tránsito en Nueva York. La actriz estadounidense de 65 años, conocida por sus papeles en las exitosas películas Cocktail y Perdida, en la que actuó junto a Ben Affleck, fue atropellada por una moto que se dio a la fuga y llevaba varios días en estado crítico.

Por el momento no se ha dado con el responsable del accidente. El caso está siendo investigado por el departamento de la Policía de Nueva York. Según informaron medios locales, los efectivos recibieron una llamada de emergencia el pasado viernes sobre las 18.30 para informar que habían atropellado a una persona en la zona oeste de Manhattan, cerca del popular centro cultural Lincoln Center.

"A su llegada, los agentes observaron a una mujer de 65 años que yacía sobre la calzada con una contusión severa en la cabeza", confirmaron. La actriz fue trasladada de urgencia al Hospital Mount Sinai Saint Luke, pero desgraciadamente no se pudo recuperar y perdió la vida.

Lisa Banes junto a Ben Affleck en Perdida. Foto: The Guardian

Lisa Banes nació en Ohio y se formó en la reconocida escuela artística Julliard de Nueva York, antes de comenzar su carrera. Participó en recordados títulos de cine como Cocktail, Perdida y La cura del bienestar; series como The King of Queens, Six Feet Under, Nashville y Royal Pains, además de en Masters of sex, Ley y orden, The good wife y Mujeres desesperadas.

En 1981 ganó el Theater World Award por su interpretación de Alison Porter en Look Back in Anger, y recibió una nominación a mejor actriz de teatro en los Drama Desk Award por su papel en Isn't it Romantic? en 1984. En lo que se refiere a su vida personal, estaba casada desde hace cuatro años con Kathryn Kranhold, que trabajó en el Wall Street Journal.