¡A lo Malaspina! El sugerente look de una conductora de Canal 26 que hizo estallar las redes

La incorporación de Romina Malaspina a la conducción del noticiero en Canal 26 generó gran polémica desde el comienzo. Muchos cuestionaron que la ex participante de Gran Hermano no tiene estudios en Periodismo, pero además, con el correr de los programas, señalaban que no desempeñaba su rol de la mejor manera.

Para sumar más polémica al asunto, Malaspina lució un top tejido con cadenas metálicas con espalda descubierta y prácticamente transparente que dio que hablar. "Me vine con muchos brillos", aseguró la modelo en su cuenta de Instagram. Recordemos que, sin importarle la polémica, el canal también contrató a Sol Pérez para dar las noticias.

En las últimas horas, el canal volvió a convertirse en trending topic de Twitter. ¿La razón? Valentina Blason, una de sus periodistas, dio las novedades económicas del país en un despampanante outfits que generó gran repercusión en las redes sociales. La periodista dio los datos bursátiles luciendo un vestido hiper cortito negro a tono con unas bucaneras.

Rápidamente, Twitter se hizo eco de lo ocurrido.

Blason forma parte del ciclo Noticias de 20 a 22. Cada noche escoge modelos distintos para aparecer frente a la tele y su sex appeal atraviesa la pantalla.

Recordemos que la mediática fue noticia en 2017 cuando trabajaba en Crónica Tv y fue atacada mientras trabajaba en la cobertura de la marcha en reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado, en Plaza de Mayo.