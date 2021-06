El particular mensaje de Patricio Giménez tras la internación de Susana

Susana Giménez continúa internada en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este, Uruguay, recuperándose de "una leve neumonía" causada por su cuadro de coronavirus.

Ante la gran consternación mediática que generó la noticia, Patricio Giménez, hermano de la diva, salió a pedir que no lo llamen por teléfono ya que necesita tener el móvil a disposición para cualquier urgencia de los médicos que atienden a la conductora.

"Son increíbles la cantidad de mensajes y llamados que recibo. Yo entiendo que la gente quiere saber cómo está Susana. Le agradezco al periodismo la preocupación", comenzó agradeciendo Patricio en un video que subió a su cuenta de Instagram.

Luego, agregó: "Pero pido que no me llamen o me manden tantos mensajes porque tengo que dejar el teléfono abierto para los médicos, para mi familia... Susana está bien. Es normal que entre el día 6 y el 8, la tos molesta más. Está haciéndose todos los estudios que tiene que hacerse. Está super cuidada. Está contenta, está bien. Quédense tranquilos que está cuidada. Gracias por la preocupación".

“Les mando un beso gigante a todos. Gracias por la preocupación y les pido por favor que me dejen el teléfono libre para poder dejarlo prendido en cualquier momento. Incluso a la noche, para poder recibir los llamados de mi familia. Gracias, de vuelta, por la preocupación. Un beso para todos”, concluyó.