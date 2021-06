Diego Ramos habló sin filtro del final de TV Nostra: "Tomé una decisión errada"

Diego Ramos volvió a referirse al abrupto final de TV Nostra. El actor contó detalles de cómo fue el momento en que Jorge Rial le comunicó que el ciclo terminaba y reveló cómo quedó la relación con el es Intrusos.

"Estaba anonadado porque me enteré una hora antes, nos habían convocado a una reunión, voy y fue mucha sorpresa. No estaba enojado ni molesto, estaba sorprendido", expresó Ramos en Agarrate Catalina, por La Once Diez, y agregó: "A Jorge nunca más lo vi. Fue un buen compañero, pero no era un momento para consolarlo porque a mí también me estaba cayendo un baldazo de agua fría".

En ese sentido, Diego recordó cómo vio al periodista cuando le informó que se quedaba sin trabajo. "Él me lo vino a decir a mi. Estaba muy mal, realmente estaba muy mal y sobrepasado por esto".

Sobre su situación actual, manifestó: "Yo tenía tres trabajos, estaba haciendo teatro y lo tuvimos que parar por la pandemia. Estaba en Cortá por Lozano, que me fui para empezar este programa, y en la radio, que sigo, pero me quedé sin ese sueldo. Por suerte, soy una persona muy organizada. Tenía tres sueldos y de repente tengo uno".

Finalmente, Ramos hizo alusión a un posible regreso al programa de Vero Lozano. "Volver a Cortá por Lozano sería como medio raro. Yo entendí que tomé una decisión muy errada porque a mí me contrataron para hacer un programa de humor y actualidad y no fue eso. TV Nostra iba a ser un programa ameno y humorístico como el de Jey Mammon, pero la pifiamos. Creo que a Jorge le venció las ganas de hacer política y de involucrarse en la realidad nacional. Desde ese lugar estoy arrepentido", sentenció.