La emotiva despedida de Francisco Delgado a su hija Elena

Desde hace tiempo, Francisco Delgado se encuentra viviendo en México y debido a la pandemia de coronavirus no había podido ver a su hija. Los vuelos estaban cancelados y la imposibilidad de viajar hacía difícil el encuentro. Hace poco más de un mes, Barby Silenzi -madre de Elena, la pequeña que nació producto de su amor- anunció en redes que la infante se embarcaba finalmente en un avión para reencontrarse con su padre.

Durante 40 días la niña estuvo junto al ex Gran Hermano y tristemente, llegó el momento de despedirse. Por este motivo, antes de partir el mediático le realizó un emotivo posteo en su cuenta de Instagram con una hermosa postal de ambos en la playa.

"Sos la persona más importante de mi vida, junto a tu hermano, hija", señaló. "Me acuerdo el día que mamá me contó que ibas a nacer: cuánto miedo, cuánta ansiedad. Hoy sé que mamá hizo las cosas bien con vos", expresó.

Y a continuación, contó una anécdota. "Hace una semana fuimos al cine, compramos un camión de juguete lleno de pochoclos. Cuando salimos, un nene que no tendría dos años más que vos vino a regalarnos unas flores de papel y nos pidió el camión. No aceptaste el trueque pero te sentí triste. Volviste al hotel y al otro día me dijiste que se lo querías regalar: lo buscamos y se lo diste", relató.

"Gracias Barby Silenzi, Elena es una nena muy feliz. Gracias de verdad y para siempre", indicó.

Y antes de finalizar, sumó: "Te espero pronto, porota de mi corazón. Te amo más que a mi vida y juntos, como te prometí, vamos a dar la vuelta al mundo".