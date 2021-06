Claudia Fontán protagonizó un nuevo escándalo en MasterChef Celebrity

Claudia Fontán se perfilaba para ser una de las finalistas de MasterChef Celebrity. Comenzó con un perfil bajo y de a poco comenzó a ganarse el cariño del jurado y la audiencia. Hasta que todo se vino a pique.

De una semana a la otra, la participante se instaló en el ojo de la polémica, desde que recogió del piso un ingrediente que se cayó y luego se lo negó al jurado en el momento de la devolución.

Anoche, la consigna del certamen culinario de Telefe fue que los participantes se pusieran de acuerdo para cocinar el mismo plato. Los resultados fueron bastante malos, pero sorprendió el de la Gunda, que era muy superior al resto.

"Hasta ahora probamos dos platos que no tienen nada que ver con el tuyo. Si sos ‘la madre de la endivia’ tendrías que haber transmitido el conocimiento. La tuya está glaseada. Estuviste medio canuta con la información. La caramelizaste con miel y no le dijiste a nadie. Esto es un caos. Tu plato es sabroso porque vos cocinás muy sabroso", le dijo Germán Martitegui, acusando a la participante de mala compañera.

Tras el comentario, Claudia se defendió: "Me la pasé yendo a todas las estaciones, pero evidentemente no llegábamos con el tiempo. Si algo no soy es canuta". Y, si bien la edición mostró que, entre el griterío se le escuchó decir "miel", lo cierto es que a la hora de las críticas sus compañeros se quedaron callados.