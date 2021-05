Pampita reveló la fórmula que aplicará para ponerle el nombre a su beba

En medio de un año muy intenso de trabajo, Pampita está participando como jurado en La Academia, el nuevo certamen de ShowMatch (eltrece) y conduciendo su programa Pampita Online (Net TV). Pero sin lugar a dudas, el gran acontecimiento será el nacimiento de la primera hija que espera con su marido, Roberto García Moritán.

En una entrevista con revista ¡Hola! Argentina, la conductora dio detalles sobre la elección del nombre que llevará la niña y la fórmula para elegir cómo la llamarán. “Tenemos cuatro favoritos y ese día la vamos a mirar para darnos cuenta de cuál era el que tenía que ser. Nunca puse nombre antes, me parece que el nacimiento es un buen momento”, reveló Pampita. Además de la entrevista, en la mencionada revista la modelo hizo una osada producción de fotos captada por Gabriel Machado.

El nacimiento de la quinta hija de Ardohain está previsto para el 22 de julio. “Al ser el quinto embarazo hay menos ansiedad, se me pasa más rápido porque a veces ni me acuerdo de cuántas semanas estoy, hay menos atención a ciertos detalles porque tengo menos dudas y más tranquilidad por la experiencia vivida. No hay intriga en el quinto: ya sabés cómo va a ser el mes a mes”, contó Pampita.

Hace una semana, la conductora mostró cómo quedó la habitación de la pequeña que está próxima a nacer. Con delicados detalles en tonos pastel. Una de las paredes del cuarto está empapelada con un diseño con ilustraciones de pájaros y árboles. Con respecto a la ropa que usará la niña, la modelo enfatizó: “Yo soy muy neutra, pero Robert ya me avisó que le va a comprar ropa con colores estridentes, brillos, flúo… Me dijo que le va a dar su mundo de fantasía y colorido. Me pareció bien que tenga padres con distintos conceptos, así tiene un abanico de posibilidades. Se puso firme en esa postura, va a ser todo lo contrario a mi estilo. Los niños necesitan colores, así que está bien”.

La modelo espera el parto acompañada de su mamá. Además de los dos ciclos televisivos mencionados, Pampita está grabando un reality para Paramount+. “Es sobre mi embarazo y cómo, en este estado, hago un montón de otras cosas. Tengo muchos emprendimientos que desarrollo con distintos socios, dos programas de tele… Es como le pasa a cualquier mujer moderna, que puede hacer muchas cosas a la vez”, adelantó la modelo sobre la propuesta para la pantalla chica.