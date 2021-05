Tras los rumores de salida del canal América, Horacio Cabak habló sobre su futuro laboral

El jueves pasado, Horacio Cabak decidió ausentarse del programa Polémica en el Bar (América), y automáticamente surgieron rumores de salida del mencionado ciclo y del canal para el cual el conductor trabaja.

Este lunes, en Intrusos (América) aclararon los tantos sobre la situación laboral del modelo. “Le pregunté qué iba a pasar con sus programas de televisión, concretamente con Polémica en el Bar y me dijo que no va a volver ni hoy ni mañana ni pasado ni seguramente toda la semana. Se va a tomar un tiempo porque quiere que esto se calme y sobre todo pensar”, señaló la panelista Evelyn Von Brocke.

Luego, la periodista reveló algunos detalles más de la charla que tuvo con el protagonista de esta polémica. “Horacio Cabak no vuelve a Polémica en el Bar hasta que termine la ciencia ficción de su vida. Él lo denomina en estos términos porque de repente le gustaría salir a hablar en los programas de televisión de otras cuestiones de la vida, del país y no puede porque se ve presionado a hablar de su corazón. En este momento, busca proteger a su familia y no quiere hablar más de ella”.

Por su parte, Rodrigo Lussich agregó con un dejo de ironía: “Entonces Cabak prefiere reservarse cosa que no hizo la semana pasada que muchos pensaron que debió haberlo hecho de entrada, bueno, ahora se guarda”, comentó el uruguayo de manera capciosa. Mientras que Adrián Pallares apuntó: “Si, cuando el jueves decidió no estar en Polémica en el Bar me pareció una decisión acertada ya que lo mejor es resolver algunos temas puertas adentro mas allá de la opinión pública que seguiremos hablando porque es parte de las protagonistas de esta historia”.

A su vez, este lunes en la noche Cabak compartió a través de su cuenta de Twitter la medida cautelar que establece la prohibición de hablar de su vida privada en los medios. "Las cosas de a poco van volviendo a su sitio", aseguró el integrante de Polémica en el bar.