"La Negra" Vernaci se burló de Viviana Canosa y la comparó con Miki Vainilla

"Alguien que hace solidaridad me dijo: ‘Nunca tires las medias y siempre llevalas en la cartera’. Siempre hay un niño en la calle que las puede necesitar. Parece una frivolidad. Capaz no comprás medias para donar, o sí, pero llevá las medias, una y una", señaló, algunos días atrás, Viviana Canosa.

Sus declaraciones fueron blanco de muchas críticas y una de las que salió a opinar fue Elizabeth "La Negra" Vernaci y, sin filtro, disparó contra la conductora de TV. "Cualquier parecido con Miki Vainilla es solamente un parecido", expresó la locutora haciendo referencia al personaje creado por Peter Capusotto que transmite ideas clasistas.

"Qué lindo mensaje que una comunicadora lleve medias en la cartera. Si las llevara sucias sería mejor", añadió fiel a su estilo e ironizó: "Y recuerden, todo lo que tengamos en casa no lo tiremos: pongámoslo en la cartera y se la damos a ese pobre que está en la calle. Una media, un zapato. Un calzoncillo que usás para los vidrios. Esos que usás de tu marido, se los das a un pobre".

"Esa soy yo. Soy buena, por donde me busquen. Soy Vivi, Vivi Carnosa", cerró imitando la voz de la conductora de A24.

Otra de las que se mostró confundida con la iniciativa de Canosa fue Pampita quien señaló que "no había escuchado nunca esto" y que le parecía "raro". Sin embargo, trató de ver el vaso medio lleno y sostuvo: "No importa, todo lo que sea donar siempre viene bien y hay que inculcarlo. Cada uno verá qué tiene para donar. Ojalá sean medias iguales... Y si no, lo que tenga que ser”.