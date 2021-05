Jujuy Jiménez protagonizó un picante intercambio con Jimena Barón por Juan Martín del Potro

Sofía "Jujuy" Jiménez debutó este miércoles en La Academia por ShowMatch (El Trece), y allí la modelo tuvo un intercambio con Jimena Barón, por las experiencias que ambas tuvieron con Juan Martín del Potro.

“Ella dijo que no descarta reconciliarse con Martín Del Potro”, señaló Marcelo Tinelli al presentar a la concrusante. Rápidamente, desde el jurado Jimena Barón interrumpió: “Yo tampoco lo descarto. Fui novia y ex antes que ella”, expresó. tenista.

“Es hermosa esta locura de estar acá. Soy medio intensa, pero este programa te despierta. Un jurado también excelente... ¡Viniste bravísima, Cobrita!”, expresó Jujuy al entrar a la pista.

Luego Barón agregó: “Estuve un año con Del Potro. En China, en Nueva York... En China me acuerdo que estaba sola, comiendo cosas que ni sabía que eran, porque el señor se va y vos te quedás ahí con el jet lag, tomando sopas raras, no es todo como ustedes piensan. Me separé y me quedé solo con dos toallones, basta”.

“Cada una tiene su propia experiencia... Yo no ligué toallones”, remarcó Jiménez, entre risas. “Tengo dos, te doy uno”, retrucó Barón.

“No importa quien estuvo antes o después. Mi concepto que tengo de Jime es que es una buena ex. En plena pandemia, recién separada, me apareció un mensaje del fantasma de la ex. Me pareció muy sororo. Le quería agradecer personalmente, mirándola a los ojos”, enfatizó Jujuy.

Entonces Jimena contó: “Le dije que si a ella la angustiaban las pavadas que se estaban diciendo, porque decían que me había encontrado con Juan en Miami mientras él seguía en pareja con ella, que se quedara tranquila, porque eran mentira. Y ahí le dije: ‘Estás refuerte, sos hermosa, estás de novia y estás desaparecida, fijate, chequealo”.