Horacio Cabak habló sobre su futuro laboral y reveló un dato clave sobre su esposa

El jueves, Horacio Cabak no ingresó al estudio para hacer junto a sus compañeros el programa Polémica en el bar (América). El modelo optó por retirarse a su casa, y ausentarse hasta que se calme la tormenta mediática en la que quedó envuelto luego de que su esposa lo acuse de infidelidad.

En diálogo con el periodista Pablo Montagna de LA NACION, Cabak expresó: “Acordé no hablar más del tema, ya vengo hablando y es hora de terminar con todo esto. Ahí me dijeron que el tema sigue, entonces mientras se siga tocando el tema yo no voy a estar porque no puedo quedarme callado. Así que arreglé con Gustavo (Sofovich), tomarme los días que sean y esperar a que baje todo esto. Cuando esté todo más o menos acomodado y pase esta cacería de ver a quién le puse un like o a quién le comenté un tuit, ahí volveré. Pero no renuncié a nada, está todo muy bien con el equipo de Polémica”.

Luego para dejar en claro que se trata de una licencia y no una renuncia, remarcó: “Es de mutuo acuerdo todo. Mientras siga esto, me tomo unos días. Polémica es mi casa, pero no es momento para estar ahí porque hay un tema que está dando vueltas y ellos tienen que hablarlo, pero yo no quiero. Desde el primer momento dije que no pensaba hablar de mi vida privada y no puedo todos los días estar hablando de una fantasía nueva o desmintiendo algo”.

Por otro lado, este viernes en Intrusos (América), Cabak se refirió a la carta documento que le envió Roció Oliva a Verónica Soldato para que se retracte de sus dichos. “Mi mujer es mi mujer. Yo no hablé con Roció Oliva, pero va a hacerlo mi abogado en mi nombre y el de mi mujer. Ella dio por sentado que engañé a mi mujer, y lo va a tener que demostrar en la Justicia. Yo estoy muy tranquilo. En este momento estoy hablando con mi mujer”, finalizó dejando en claro que la relación con su esposa no está totalmente terminada.