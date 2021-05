Flavio Azzaro, lapidario con Marcelo Tinelli: "¿Quién carajo se piensa que es?"

Flavio Azzaro fue lapidario contra Marcelo Tinelli tras el debut de ShowMatch, por haber reunido tantas personas en un estudio de televisión en su regreso a la pantalla chica.

"Tiene que haber una medida ejemplar de parte del Gobierno sancionando a Marcelo Tinelli. Lo que pasó ayer fue un papelón. ¿De qué manera? No sé, plata tal vez no le significa nada, que no pueda estar al aire dos meses, piensen lo que quieran. Vos tenés un local de comidas, lo abriste de tal hora donde no se podía te hacen una multa, Marcelo Tinelli se burla de la gente haciendo lo que hizo y no pasa nada. Entonces tiene que haber una sanción. Si no, somos todos boludos", dijo el periodista de Polémica en el bar.

Por último, Azzaro sostuvo que Tinelli se burló de la gente: "Hay otro tema, es un funcionario público Tinelli por más que no tenga un puesto. Él participó de esa famosa mesa del hambre, después no hizo un carajo, como la gran mayoría de las cosas que hace en la vida. Se burló de mi mamá Tinelli. Mi mamá tiene que tener cerrado el local y Tinelli hace el programa y hace esa vergüenza, se burla de todos los argentinos, hace lo que se le canta las pelotas. Cuando se quiso ir a Esquel se fue a Esquel... ¿Quién carajo se cree que es Tinelli?".

Recordemos que ayer, el abogado Alejandro Sarubbi Benítez confirmó que presentó una denuncia penal contra el conductor.

"Dado el bochornoso espectáculo que atestiguamos durante la noche y visto y considerando que en este país tenemos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, presenté una denuncia penal contra Marcelo Tinelli por rompimiento de medidas sanitarias", escribió el letrado.