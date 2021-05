Aunque Pampita dijo estar "muy fea", Roberto García Moritán la grabó en la cama y compartió el video

Roberto García Moritán y Pampita están atravesando un momento muy especial, esperando la llegada de su primera hija juntos. La pareja se casó en 2019, y conviven con sus familias ensambladas.

La conductora no ha parado de trabajar en estos meses y el empresario gastronómico tampoco. Ella además de la conducción de Pampita Online (Net TV) y de su participación como jurado en La Academia (El Trece), está haciendo un reality sobre su embarazo. Él se dedica a sus locales y también participa en un programa radial.

En esta oportunidad, García Moritán sorprendió a todos al compartir un momento íntimo en el que se la ve a Pampita recostada en la cama luego de una jornada laboral. Con pantalón abierto y camisa arremangada para relajarse y dormir una siesta, la modelo fue captada por su marido con el celular.

“Amor, dale. Ya puse la serie”, le dice a Pampita. Ella, tapándose la cara con ambas manos, aseguró que estaba “muy fea” y que no iba a mostrarse en cámara. “Estoy filmando la panza, no se te ve a vos”, explicó el empresario. “Se me ve, se me ve”, se percató ella mientras se levantó riéndose y tapándose la cara. “¿Qué pensás? ¿quedarte escondida el resto de tu vida?”, bromeó García Moritán, quien luego compartió el momento en sus historias de Instagram.