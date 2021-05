Ángel de Brito puso a Horacio Cabak en su lugar con una fulminante crítica

Este sábado, Horacio Cabak pasó como invitado por PH: Podemos hablar (Telefe) y, a pesar de que impuso una medida judicial para que no se hable de su vida privada, el integrante de Polémica en el bar (América), se refirió con lujo de detalles al escándalo con su esposa.

Ya de regreso en Argentina, Ángel De Brito interpeló a su colega desde Los ángeles de la mañana (El Trece). “¿Por qué fue al programa?”, preguntó incisivo y dando a entender que habría cobrado por participar del ciclo de Telefe.

Luego se defendió de haber sido el impulsor de la hoguera mediática en su programa. “Nosotros estábamos haciendo un día el programa y la mujer de Horacio me escribió. Le pregunté mil veces si podía contar lo que me decía y me dijo que sí. El tema terminó a los tres o cuatro días, no fue más que eso. Él que está alimentando el tema es él, hace show en Polémica..., va a lo de Andy, si le pagaron lo felicito”, disparó el líder de LAM.

Luego agregó indignado: “Todos están haciendo lo mismo. Antes no lo hubieran invitado nunca, en tantos años no sé cuántas veces fue al programa. Obviamente buscan rating. ¿Para qué siguen con el tema? No sean hipócritas. Háganse cargo de lo que dicen”.

Y siguió arrmetiendo contra Cabak: "Lo que no me aguanto más es la doble cara de esta gente porque me llaman y me agradecen por los códigos y después en cámara se hacen los cancheros. Déjense de joder (...) Me parece que se volvió adicto a esto que no le sirve para su carrera, está descontrolado”.

Sobre el hecho de que finalmente, Horacio haya dado detalles en un programa ajeno reflexionó punzante: “¿Cómo estará (Mariano) Iúdica y (Gustavo) Sofovich que lo tuvieron ahí sentado y nunca dijo nada y se va a hablar a otro programa? Cuando lo tuvieron ahí sentado diciendo yo no hablo, me parece que esa relación está rota”.