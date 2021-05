El contundente comentario de Pachu Peña tras la renuncia de Marcela Feudale a ShowMatch

Hace algunos días, Marcela Feudale sorprendió a todos al anunciar que no estará este año en ShowMatch. Tras 27 años de trabajo junto a Marcelo Tinelli, la locutora dio los motivos por los cuales esta vez no será de la partida.

"Lo llamé a Marcelo y le presenté mi renuncia, no por querer irme del programa, pero que yo hasta no estar vacunada no quería salir de mi casa. Le dije que si él no podía esperarme, que lo liberaba sin problema. Marcelo es muy prolijo con sus relaciones. En 15 minutos tuve la respuesta, me dijo que no tenía problemas en esperarme, me dijo que era lógico lo que le estaba planteando y que espere mi turno para vacunarme", había detallado Feudale.

El histórico integrante del staff de humor del popular ciclo, Pachu Peña, lamentó la ausencia de la histórica integrante. "La quiero mucho a Marcela, la adoro, y se que es una cuestión de cuidados y es re-contra entendible", expresó en diálogo con el programa radial Por si las moscas.

Luego, el humorista hizo un contundente comentario sobre la labor de la locutora. "No hay otra que pueda ser la voz de Showmatch, no hay cambio. Igual creo que en algún momento va a volver. Va a haber muchos protocolos, nos van a cuidar mucho, pero entiendo que va a haber mucha gente y que a ella le puede dar miedo por su mamá que es grande", enfatizó Pachu.

El reemplazo de Feudale hasta que vuelva será Martín Salwe, quien ya fue locutor del Cantando el año pasado.