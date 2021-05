Figura del rock nacional contó que no comería con Mirtha Legrand "ni por un millón de dólares"

Adrián Barilari es uno de los grandes referentes del "heavy metal nacional". Gracias a su gran aporte como líder y cantante de Rata Blanca, se transformó en una parte fundamental en la historia del rock nacional.

En su paso por Los Mammones, el artista repasó su historia con la música, y de paso, reveló que no aceptaría la invitación de una de las figuras más importantes de la televisión argentina.

"¿Irías a cantar al cumpleaños de Mirtha Legrand?", le preguntó Jey Mammon. La respuesta de Barilari fue tajante: "No, y directamente no iría al programa de Mirtha".

Sorprendido, el conductor fue por más: "Hay un palo verde, un millón de dólares", le consultó. "No iría porque no se hace lo que yo sé hacer, que es cantar. Yo acá vengo porque con vos vamos a cantar", se excusó.

Ante la respuesta Jey le aclaró: "Es que ahora sí, cuando va un músico Juana los hace cantar. Además no está Mirtha, así que tenés todo a tu favor". Pero ni así: "No, no iría, soy caprichoso".

Entonces, se planteó una nueva disyuntiva: "¿Hacer el amor sin medias o ir a almorzar con Mirtha?", disparó el presentador. "Hacer el amor sin medias".

Al final del cuestionario, y consciente de lo que había provocado, Barilari quiso poner paños fríos: "Mirá que no dije que no la quiero, es más: la admiro por su edad y por cómo está. Un saludo a Mirtha. ¡Cómo la quiero a Mirtha!".