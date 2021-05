El doloroso momento que atraviesa Flor Vigna: "Es muy frustrante"

El 2021 llegó repleto de proyectos para Flor Vigna. Pese a la pandemia, la actriz está a punto de debutar como participante de La Academia de ShowMatch. Pero además está trabajando en el debut de su carrera musical, ya que como lo anunció está planeando lanzarse como cantante. Sin embargo, desde sus redes sociales, se mostró triste al anunciar que se había visto obligada a postergar el estreno de sus primeros temas.

"Uno siempre dice: ‘Ay, tengo algo bueno para contarles pero no puedo’. Bueno, esta vez no: es algo malo. No se si es malo, pero ayer no hubo noticias muy buenas con respecto al proyecto de música que estamos haciendo con mi amigo Tavito y toda la banda. Y es re angustiante, porque venimos soñando esto hace mil años", comenzó diciendo en una de sus historias.

Y luego continuó: "Es muy frustrante porque es lo mismo que nos pasa a todos con este pu... Covid. Y todo se está pasando para un poquito después. Pero nosotros no bajamos los brazos. Nos juntamos con los hisopados en casa a ensayar. Hicimos todos los temas, salieron re lindos. Ya tenemos varios temas escritos, grabados y ensayados. Pero vamos a tener que esperar. Pero, al final... ¿Cómo era? ‘Tarda en llegar, pero al final hay recompensa’".

Junto a video, Flor fue explicando la situación mediante un texto. "Veníamos preparando todo en silencio pa’ junio. Pero por presupuestos, burocracia y putis COVID se va a atrasar un poco...", comenzó diciendo. Y siguió: "Si la vida escogió demorarlo un poco, no vamos a ser caprichosos, vamos a aprovechar el tiempo pa´meter más ensayos, más clases, seguiremos componiendo a full y visualizando mucho pa’ que este sueñito se logre, carajo, mierdaaaaaa".

Para terminar, Vigna escribió: "Suerte con sus metas wachos, el mundo está muy trabado, a tener buena cabeza pa’ seguir adelante y corazón valiente pa’ no asustarse en el camino".

Cabe recordar que, para poder abocarse de lleno a este nuevo desafío musical, la actriz había decidido abandonar el éxito de Una semana nada más, la obra que protagonizaba en el Teatro El Nacional junto a Nicolás Vázquez y Benjamín Rojas en la que terminó siendo reemplazada por Gimena Accardi.