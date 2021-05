Tras la renuncia de Marcela Feudale, ¿quién será el nuevo locutor de ShowMatch?

A tan solo cinco días del inicio de una nueva temporada de Showmatch, todos se sorprendieron con la noticia de la renuncia de Marcela Feudale tras 27 años trabajando junto a Marcelo Tinelli.

"Yo tengo una mamá de 84 años y se me planteaba el hecho de estar saliendo y entrando de mi casa a la calle, con una pandemia del coronavirus me podía producir una situación de riesgo muy alta para lo que es la salud de mamá", explicó ella en el ciclo radial Feudale Café, que se emite por Radio Cielo (FM 103.5), con el fin de evitar malos entendidos o especulaciones sobre su relación laboral con el creador de la productora LaFlia.

A los 15 minutos recibió un mensaje del conductor: "La respuesta de él fue claramente: ‘No tengo ningún problema en esperarte, voy a esperarte, vos hacé como creas conveniente que tenés que hacer, esperá tu vacuna. Me parece altamente lógico lo que me estás planteando, me parece que todos los que estamos en la vida hoy dependemos de una vacuna’".

En este contexto, Martín Salwe, quien fuera locutor del Cantando 2020, fue elegido como su reemplazante. En diálogo con Marcela Coronel en el ciclo Mientras tanto, que se emite por Mucha Radio, habló sobre esta oportunidad laboral. "Me emocionó, cuando me llamaron, me lo confirmaron más que nada, literalmente me puse a llorar. Después las fichas fueron cayendo, pero la primera reacción que tuve fue llanto", comenzó relatando.

Luego, contó cómo le llegó la propuesta: "Primero estaba la posibilidad de que no esté Marcela, no sé bien los motivos. Y de la posibilidad a la confirmación, pasaron dos semanas, que fueron pura ansiedad. Y después me llamó el Chato y me lo confirmó, y creo que después un audio de Guille Hoppe, el hermano de Fede".