Tras recibir la peor noticia sobre su destino laboral, Laurita Fernández rompió el silencio

Laurita Fernández se preparaba para tener un gran año al frente de un nuevo ciclo, El club de las divorciadas, que iba a debutar el lunes 17 de mayo en la pantalla de El Trece. Sin embargo, un revés determinó la suspensión del ciclo y la bailarina habló de la situación este miércoles a través de mensajes al programa Intrusos (América).

“Es decisión del canal. No sé si por la grilla o qué, nosotros estamos con todo listo para arrancar”, expresó Laurita en el mensaje que leyó al aire la periodista Evelyn Von Brocke.

Por su parte, Adrián Pallares fue más categórico al hablar de la suspensión. “El programa, básicamente, no gustó. La frase es '2021, ¿El club de las divorciadas?'”, enfatizó uno de los conductores del envío de espectáculos de América.

Luego, Rodrigo Lussich aportó: “Venía de una tarde muy gastada ayer. Fue un ensayo muy cansador porque la cortaban todo el tiempo, y la producción ya sabía que quieren correcciones. Ella no hace mal el trabajo en la conducción, pero la cortan con 'esto va' y 'esto no va', lo que le quita espontaneidad”.

“No va a salir hasta, por lo menos, mediados de junio”, sentenció Pallares, y agregó que esto no solo se debe a las modificaciones que quiere El Trece, sino también por los integrantes que habrá. “Alessandra Rampolla no está en la Argentina, y no va a estar para el 17”, aclaró el periodista.