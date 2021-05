Luego de elogiar a Juliana Awada, Viviana Canosa sepultó a Fabiola Yañez

Alberto Fernández y Fabiola Yañez se encuentran de viaje por Europa. El presidente visitó a Pedro Sánchez, mientras la primera dama se reunió con Begoña Gómez Fernández, antes de partir hacia París.

En este contexto, Viviana Canosa analizó la gira presidencial en Viviana con Vos, su programa de América TV. Para empezar la periodista se refirió a la actual primera dama. Habló de una foto de Yañez en Scholas Occurrentes, red de escuelas patrocinada por la Iglesia Católica. En la imagen, la primera dama regaba un olivo, como un gesto simbólico en la inauguración de una nueva sede de la organización. "Es increíble esta mini gira", comentó Canosa.

Alberto Fernández y Fabiola Yañez. Fuente: Instagram / @fabiolaoficialo

"La primera dama fue a regar unos olivos. Ahí la vemos con su regadera en mano. Esto pasó. Qué sé yo. No sé. Todo es como muy excéntrico. Fabiola llegó con un vestido transparente a España, regando el olivo. No sé, yo le digo a Fabiola, si tiene tiempo cuando vuelva, que en casa se me está secando el malvón en el balcón. Si lo quiere venir a regar un poquito no vendría nada mal", comentó.

Es bizarro todo este disparate. La primera dama también, no solo está regando eso y me va a regar el malvón cuando vuelva, sino que además está preparando una coreografía con una canción del pollito para el Papa. Yo no entiendo por qué el Papa no quiere venir a la Argentina. Insisto, el Papa, con mucho derecho, dice: no vuelvo a la Argentina", sumó Canosa.

Recordemos que hace unos días, Canosa hizo un comentario sobre Juliana Awada, la esposa de Mauricio Macri. "Después de Juliana Awada es muy difícil. Las que pasaron y las futuras primeras damas, después de Juliana Awada… no hay con qué darle. Era la más linda de todas las primeras damas. Impecable. Además, la ves descalza, en zapatillas o recién levantada y es divina", dijo.