Jorge Lanata dio detalles de su inesperada alianza laboral con Disney

Este lunes, Jorge Lanata dialogó desde Miami con Mariana Fabbiani en el programa Lo de Mariana (El Trece). Entre otras cosas, el conductor contó que se vacunó en Estados Unidos, y también se refirió a la impensada alianza laboral que lo une a Disney y que consiste en una serie de documentales.

"Estoy en un monasterio del siglo XII, que lo mudaron de Europa en el año 25. Lo compró William Hearst y lo armó en el año 52, piedra por piedra. Y lo usamos de marco para hacer una nota de uno de los documentales que estamos haciendo para Disney", contó el periodista.

Luego agregó: "No me dejan hablar mucho. Uno de los programas que estamos armando es sobre la felicidad. Y acabo de entrevistar a Robert J. Waldinger, que es en Harvard una de las personas que está dirigiendo, hace 15 años, un estudio sobre la felicidad que tiene 83 años. Los últimos 15 los estudió este hombre con el que acabo de hablar".

Y a modo de reflexión finalizó: "La felicidad está basada en las relaciones personales y no otra cosa. Si vos no tenés buenas relaciones personales, con tu familia, amigos, etc, la felicidad es esporádica. Si te comprás un televisor de cuatro mil pulgadas, te dura un día la felicidad porque tu vecino tiene uno de seis mil. En cambio, la manera a través de las cuales ellos ven el estudio que uno es feliz, es cultivando y manteniendo las relaciones personales permanentes".