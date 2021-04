La conmovedora carta que compartió la mujer de Alberto Cormillot en su cuarto mes de embarazo

A pocas semanas de dar a conocer la noticia de su embarazo en los medios, Estefanía Pasquini publicó una emotiva carta en su cuenta de Instagram. La mujer de 34 años, que se encuentra en pareja con el médico nutricionista Alberto Cormillot, está atravesando su cuarto mes de gestación y contó lo que está experimentando al ser madre primeriza.

"Mi Emilio, hace cuatro meses le estoy alquilando la casita, se la voy a cobrar cara, no van a alcanzar los besos y abrazos que me va a tener que dar...", comenzó su escrito en la cuenta donde la siguen poco más de 59 mil personas.

"Siento que estoy jugando al 'embarazo' cada vez que lo veo en una eco. Pienso 'es mentira, me ponen una foto y me dicen que es mío'. Veo la panza y pienso 'me estoy hinchando mucho' y cosas así, sin mucho sentido. Pero es que no caigo, no se cuándo voy a creer que finalmente pasó, que está conmigo", continuó.

"Es una locura el embarazo, una revolución en el cuerpo que jamás te contaron. Esta semana recién salí a caminar unas cuadras. No me quería mover mucho porque tenía miedo y pensás '¿desde cuando me volví así?'. Todo lo pensás dos veces, te volvés más que prudente, obsesiva...", expresó.

"Ojalá pueda aflojar un poco en los meses que me quedan porque ya me veo yendo a bailar con él para saber que llegó bien a dormir, o saliendo con sus 'citas' para saber que no le van a romper el corazón. De repente entiendo esos comentarios de mi vieja 'ya vas a entenderme cuando seas madre", señaló.

"Ay Dios, sí, ya estoy entendiendo todo y empiezo a ver que ya no va a haber vuelta atrás y que seguro no vuelva a dormir nunca más con los dos ojos cerrados y es por este amor inmenso que lo es todo", cerró la publicación en la que se la ve frente al espejo sonriente apoyando su mano en su pancita.