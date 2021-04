La bronca de Gastón Soffritti por las medidas del Gobierno

La segunda ola de coronavirus que está afectado a toda la Argentina hizo que el Gobierno Nacional tomara rápidas cartas en el asunto para intentar frenar los contagios. Así es que limitó, entre otras cosas, la circulación y las actividades culturales. En este contexto, Gastón Soffritti indignado con lo que les toca a los artistas, habló con La Once Diez.

"Estamos complicados porque ya venimos de un año 2020 donde muchas industrias quedaron sumamente golpeadas y estamos tambaleando", indicó al aire y aseguró que "se va a complicar muchísimo".

Alberto Fernández determinó que el aforo en los espacios culturales será reducido al 30% y sobre esto, el actor de 19 años expresó: "que las medidas fuertes sean para las fiestas clandestinas, no para los que estamos intentando laburar y tirar para adelante". Posteriormente añadió: "Hay que hacer un balance entre la economía y la salud” y destacó que el número de contagios en teatros son "muy bajos tomando los recaudos necesarios".

"Me da mucha bronca cuando caemos en una guerra político-partidaria que no tiene nada que ver con la situación. A veces me enojo y se me sale la cadena porque veo que hay un trasfondo que no tiene que ver con la pandemia", expresó. "El problema está en que las asociaciones -y no me refiero a Actores en particular, sino en general- en este país siempre están teñidas por un partido político u otro. Ahí caemos en el fanatismo y no vamos para ningún lado", agregó.

"Las cosas tienen que cambiar de la base. Acá tiene que haber una buena política de industria relacionada con el sector audiovisual, teatral y cultural en general, y a partir de ahí, sindicatos, empresarios y productores que piensen con otra cabeza", cerró.