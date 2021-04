A 11 años de la muerte de su hermana, Nazarena Vélez la recordó con una emotiva publicación

El 9 de abril del 2010 fue uno de los días más duros en la vida de Nazarena Vélez. Su hermana Jazmín, de tan solo 21 años, falleció en un terrible accidente automovilístico. La joven se trasladaba con cuatro amigos en un vehículo por la autopista Perito Moreno que volcó a la altura del barrio porteño de Liniers luego de impactar con el guardarrail.

Ella salió despedida del coche ya que no llevaba puesto el cinturón de seguridad y fue la única víctima fatal. Los demás tuvieron heridas leves e incluso, dos de ellos se fueron caminando del lugar por su cuenta en estado de shock. En aquél entonces, la mediática embarazada de su tercer hijo, Thiago.

Hace algunos días, mostró algo angustiada en las redes y reveló que era porque estaba a días de cumplirse un nuevo aniversario de fallecimiento de su hermana. "Durante muchos años estuve deprimida. Muchos, muchos, muchos… la cama se comía el noventa por ciento de mis días, pero, gracias a Dios, no es el momento que estoy viviendo ahora. Pero son fechas que te pegan en el alma", señaló frente a la cámara en un pequeño clip.

Hoy, recordó a la joven con una serie de fotografías y le dedicó unas palabras. "Te amo hermosa. 11 años sin Jazmín. Ella mi hermanita. Leonina y rebelde. En nuestras peleas siempre me recordaba 'no me jodas, no sos mi mamá'. Te amo muchisimo pendeja. Se te extraña fuerte”, escribió junto al hashtag "te sigo llorando".

Los comentarios de sus fanáticos en apoyo no demoraron en aparecer en Instagram: "Hermosas vos, tu hermana y Barbie. Hermosas y sencillas. Seguro tu hermana debe estar orgullosa de vos y de la bella familia que has formado", "Ellos siempre están en nuestros corazones", "Recordar es volver a pasar por el corazón. Abrazote de luz hermosa", "Cuando amas a alguien así el dolor que se siente adentro jamás pasa. A recordarlos con mucho cariño y amor".