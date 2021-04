En top y calzas, Pampita se mostró entrenando con su pancita de seis meses de embarazo

Pampita sigue adelante con sus actividades laborales al frente de su programa diario por Net TV, y además se prepara para desembarcar en el nuevo programa de Marcelo Tinelli. Y además, para mantenerse saludable y en forma, la conductora sigue adelante con sus rutinas de entrenamiento y compartió en la red una serie de fotos y videos haciendo pilates.

“Me encanta entrenar, hacer deportes, estar en movimiento. Como no paro en todo el día me cuesta encontrar un lugar en mi rutina, pero siempre lo hago y me motivo”, comentó en el epígrafe. En las imágenes, la modelo luce un top negro en conjunto con unas calzas en el mismo color. Como siempre, la modelo lució su característica sonrisa y cosechó más de 170.000 likes y cientos de comentarios en menos de un día.

Recordemos que Pampita espera la llegada de su primera hija junto al empresario Roberto García Moritán. Antes, fue mamá de Blanca (quien murió en 2012) y de Bautista, Benicio y Beltrán, fruto de su anterior relación con el actor Benjamín Vicuña.

Este martes, la conductora celebró el baby shawer de su beba, rodeada de familiares y allegados. Ella decidió anticipar el evento frente a posibles restricciones en el marco del gran aumento de contagios en la segunda ola de coronavirus. Sus amigas quedaron sorprendidas con los exclusivos souvenirs que la anfitriona preparó para sus invitadas.

Además, en el mencionado evento, dio a conocer el nombre de las madrinas y padrinos de su niña por nacer, aunque ninguno de ellos pertenece al mundo del espectáculo.