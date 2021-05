Impactantes declaraciones de Horacio Cabak contra Rocío Oliva

El escándalo mediático que protagoniza Horacio Cabak suma un nuevo capítulo. El jueves por la noche, el ex modelo tenía intenciones de volver a su silla en Polémica en el Bar, pero tras consultar a la producción si iban a hablar de su separación optó por no participar del programa.

“No es que no quiere venir. Se presentó a trabajar, está esperando que salga la medida cautelar por el tema de hablar o no hablar y la verdad que nosotros no sabemos cómo abordarlo sin que él quiera estar en la mesa cuando toquemos el tema”, declaró Mariano Iúdica, conductor del histórico ciclo.

Mientras el programa estaba al aire, Cabak se retiró pero fue interceptado por Gonzalo Vázquez, notero de Intrusos. "Se terminó todo... No voy a hablar más del tema", fue lo primero que dijo. Respecto a su decisión de no ser parte de la mesa, contó: "Dije: ‘¿Van a tocar el tema?’. ‘Sí'. ‘No voy a hablar más del tema’. Y si se sigue hablando del tema, no voy a ir mañana", declaró en referencia a este viernes. Y, efectivamente, tampoco se presentó.

Luego, el periodista le preguntó qué tenía para decir sobre la demanda que le quiere iniciar Rocío Oliva, tanto a él como a su mujer, Verónica Soldato. Y el conductor respondió tajante: "Mi mujer es mi mujer... y Rocío Oliva no sé, no hablé con ella. Mi abogado va a hablar en nombre mío y en nombre de mi mujer con Rocío Oliva", contestó. "Yo dije que con Rocío no tengo nada que ver. Ella dio por sentado que yo engañé a mi mujer y lo va a tener que demostrar en la Justicia".

Recordemos que la disputa surgió luego de que Soldato hablara con Ángel de Brito y le haya manifestado sus sospechas de que una tercera en discordia habría sido Rocío. “La intimamos a la señora Verónica Soldato para que ratifique o rectifique la información que dio. Los periodistas Ángel de Brito y Jorge Rial confirmaron que ella fue la fuente de información”, dijo José Vera, abogado de Oliva luego de que ella negara rotundamente haber tenido una relación con quien fuera su compañero.