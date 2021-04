En defensa de Mirtha Legrand, Marcela Tinayre lanzó un filoso dardo contra Mariana Fabbiani

La vuelta de Mariana Fabbiani a la televisión con su flamante magazine Lo de Mariana (El Trece), volvió a encender la llama de una tensión entre la conductora y la legendaria Mirtha Legrand. En varios programas, se ha hablado sobre la similitud entre el nuevo ciclo y los clásicos almuerzos televisivos. Y ahora la hija de La Chiqui, Marcela Tinayre, se sumó a la polémica.

Este miércoles, en diálogo con Intrusos (América), Tinayre lanzó una acusación contra Fabbiani y su productora, más alla de que confesó que todavía no ve el programa de Mariana. “Lo raro es que esté todo en el mismo canal. Si yo fuese productora del programa y me ponen el mismo programa, bueno, no. El mismo no; está lejos de ser el mismo. Mirtha hay una sola”, lanzó filosa.

Luego Marcela agregó: “Ponen el formato de almorzar de lunes a viernes en el mismo canal, en donde vos estás desde hace tantísimos años; algo diría si fuese la productora”.

Por su parte, Adrián Pallares recordó que recientemente habló con Legrand sobre el tema. “El enojo de Fabbiani fue como cuando comenté que el canal me había ofrecido su horario y me pidió silencio”, reconoció Mirtha sobre la polémica que se generó cuando anticipó al aire que El diario de Mariana llegaba a su fin. La diva pronunció ese comentario sin que todo el equipo de su colega del mismo canal todavía supiera que se quedarían sin trabajo. A través de WhatsApp, le había preguntado a Legrand qué le parece el formato del nuevo ciclo de Fabbiani. Pero la diva respondió con un categórico: “No comento”.