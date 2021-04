El furioso descargo de Florencia Peña a quienes la criticaron por contagiarse covid-19

En las últimas horas, Florencia Peña confirmó la noticia a través de su cuenta de Twitter: "Quiero contarles que tanto mis hijos como yo somos positivos de COVID. Vuelvo a reafirmar lo q digo desde el primer día, esta guerra invisible nos toca atravesarla con absoluta conciencia de q el esfuerzo debe ser colectivo, y q los niños no están exentos".

La actriz se encuentra aislada en su casa junto a su familia y por este motivo, hoy no estará presente en 'Flor de Equipo', el magazine que conduce en la pantalla de Telefe. Desde allí, hace minutos realizó una nueva publicación en la red social del pajarito debido a la cantidad de agresiones que recibió al contar que estaba transitando la enfermedad.

"Según lo que leo, mis hijos solo tienen contacto conmigo por eso se contagiaron. No tienen amigos, un padre, no salen, no respiran. Y yo soy culpable por ir a trabajar y no por mandar a mis hijos a la escuela porque soy analfabeta K. Y me contagie porque soy peroncha con sobre. ¿Entendí bien?", redactó furiosa.

Acto seguido, agregó: "Y menos mal que no los mandé a la escuela. Siendo asintomáticos podían contagiar a otros sin saberlo. Y la seño del jardín de Felipe dio positivo. Que tengan un buen día".

Peña se encuentra atravesando un delicado momento en su vida, su madre tenía programada una cirugía urgente y debido a las medidas adoptadas por el gobernador Axel Kicillof debió ser programada. "Me angustia no poder ayudarla. Pero la situación es grave. El esfuerzo sólo puede ser colectivo", expresó.

"Mi vieja tiene 78 años. Su médico está haciendo lo posible porque atiendan su pedido. Mi hermana y yo haremos lo mismo. Dejen de mandarme trolls porque esto es parte de la m**** que estamos viviendo. Se empieza a elegir entre lo urgente y lo importante. Y no distingue color político", sentenció en sus redes sociales.