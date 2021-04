El deslumbrante look que lució Juana este sábado y una particular confesión: "En mi casa me dicen..."

En su ascendente trabajo como conductora de los programas de Mirtha Legrand, Juana Viale se las ha ingeniado para mantener algo de la esencia original de los ciclos combinado con su personal imrponta. Una muestra de esta bocanada de renovación se da cada sábado y domingo en el clásico momento en que la anfitriona muestra su look, pero agregando llamativos comentarios que siempre rebotan en las redes y portales de noticias.

Este sábado en la noche no fue la excepción, la actriz lució un deslumbrante conjuntos en color negro, y exclamó: “¡Hoy tengo un lookazo espectacular! No saben la cantidad de género que tengo arriba de estas piernas”.

Luego detalló: “Llevo una pollera de organza de seda natural ¡Tengo mas de 10 metros de tela acá! Para que sepan. Es increíble. También tengo un top de organzino de seda natural, bordado en color plata vieja, con puños sobre tul transparente ¡Una belleza! Solamente Gino Bogani puede hacer esto”.

Finalmente Juana cerró la descripción con simpáticos comentario y una particular confesión: “Este cinturoncito me hace una cinturita como chiquita, Legrand. Muy linda. Miren los ojazos que me hizo, de gata total. En mi casa me dicen gata, por algo será”.

Más tarde, la conductora recibió a sus invitados de la noche: Jesica Bossi -columnista política en el ciclo radial Lanata Sin Filtro-, el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, el doctor Conrado Estol y el periodista "Tato" Young.